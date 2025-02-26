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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi

        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:25
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        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi
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        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Bu kişilere toplam 36 bin 188 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 2 bin 625 liraya da el konuldu.

        Ayrıca işletme sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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