Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi

Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere toplam 36 bin 188 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 2 bin 625 liraya da el konuldu.

Ayrıca işletme sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.