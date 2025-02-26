Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi
Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza uygulandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Bu kişilere toplam 36 bin 188 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 2 bin 625 liraya da el konuldu.
Ayrıca işletme sahipleri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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