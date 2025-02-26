Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerine soğuk su dalış eğitimi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekibine soğuk su dalış eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı su altı arama ve kurtarma ekibi, aylık eğitim programı kapsamında Yalıncak Sahili'nde soğuk su dalış eğitimine katıldı.

Eğitimde, zorlu kış şartları ve soğuk su koşullarında ekiplerin operasyonel becerilerini geliştirerek olası acil durumlara karşı hazırlıklardıkları belirtildi.

Açıklamada, "Halkımızın güvenliğini en ön planda tutarak, ekiplerimizin her türlü olumsuz koşulda görevlerini en etkin şekilde yerine getirebilmesi için eğitimlerimizi sürekli olarak yenilemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.