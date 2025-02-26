Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerine soğuk su dalış eğitimi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekibine soğuk su dalış eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerine soğuk su dalış eğitimi
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekibine soğuk su dalış eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı su altı arama ve kurtarma ekibi, aylık eğitim programı kapsamında Yalıncak Sahili'nde soğuk su dalış eğitimine katıldı.

        Eğitimde, zorlu kış şartları ve soğuk su koşullarında ekiplerin operasyonel becerilerini geliştirerek olası acil durumlara karşı hazırlıklardıkları belirtildi.

        Açıklamada, "Halkımızın güvenliğini en ön planda tutarak, ekiplerimizin her türlü olumsuz koşulda görevlerini en etkin şekilde yerine getirebilmesi için eğitimlerimizi sürekli olarak yenilemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapı...
        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapı...
        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi
        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 188 lira ceza kesildi
        Trabzon'da asayiş uygulamalarında 8 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da asayiş uygulamalarında 8 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da "İşgalden Kurtuluşa Trabzon" paneli düzenlendi
        Trabzon'da "İşgalden Kurtuluşa Trabzon" paneli düzenlendi
        Karadeniz'de kapalı 360 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor
        Karadeniz'de kapalı 360 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor