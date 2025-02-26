Trabzon'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 4 küçükbaş telef oldu
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kar kütlesi nedeniyle çatısı çöken ahırda 4 küçükbaş hayvan telef oldu.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kar kütlesi nedeniyle çatısı çöken ahırda 4 küçükbaş hayvan telef oldu.
İl genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Dernekpazarı ilçesine bağlı Akköse Mahallesi'nde kar yağışı ve sürgün sonucu biriken kar kütlesi nedeniyle Ümit Gür'e ait ahırın çatısında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Dernekpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan hayvanlar çıkarıldı.
Yaklaşık 30 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda, 4 hayvan telef oldu.
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