Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

Trabzon'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik, Muhittin Öztürk Saffet Çebi ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl'deki ilkokul ve ortaokulların tamamında, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil ve Kömürcü mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Akçaabat ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Işıklar Orta Mahalle İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar Çok Programlı Lisesi, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Hakkı Altıntaş Ortaokulu, Mecit Pirhasan İlkokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Hasan Saka İlkokulu/Ortaokulu, Sebat İlkokulu, Mersin Şehit Engin Saraç İlkokulu/Ortaokulu,, Kaleönü Murat Köse İlkokulu/Ortaokulu, Akçaköy İlkokulu/Ortaokulu, Derecik İlkokulu/Ortaokulu, Derecik Anadolu Lisesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.