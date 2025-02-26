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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:45
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 38 Cham), Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)

        Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 46 Hojer), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Buljubasic, Berkay Özcan, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri-Dk. 67 Ayberk Karapo), Abdülkadir Ömür, Akintola (Dk. 46 Varesanovic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)

        Goller: Dk. 14 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham, Dk. 83 Banza (Trabzonspor) Dk. 63 Jurecka (Penaltıdan), Dk. 89 Hojer (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Buljubasic, Dk. 58 Mithat Pala, Dk. 69 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Batagov (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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