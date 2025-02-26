Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ümit Öztürk (Dk. 79 Davut Dakul Çelik), Süleyman Özay, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Arif Boşluk), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 38 Cham), Visca (Dk. 65 Cihan Çanak), Sikan, Banza (Dk. 87 Ozan Tufan)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 46 Hojer), Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Buljubasic, Berkay Özcan, Ghezzal (Dk. 46 Zeqiri-Dk. 67 Ayberk Karapo), Abdülkadir Ömür, Akintola (Dk. 46 Varesanovic), Sowe (Dk. 46 Jurecka)
Goller: Dk. 14 Lundstram, Dk. 41 Visca, Dk. 45 Mendy, Dk. 59 Cham, Dk. 83 Banza (Trabzonspor) Dk. 63 Jurecka (Penaltıdan), Dk. 89 Hojer (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Buljubasic, Dk. 58 Mithat Pala, Dk. 69 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Batagov (Trabzonspor)
TRABZON
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