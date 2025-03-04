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        Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı

        Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:41
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        Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
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        Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Yomra ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalar kapsamında, haklarında 5 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari yakalandı.

        Hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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