Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotası belirlendi

        Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in, askerleriyle Trabzon'u fethederken kullandığı güzergah, uzman akademisyenlerce belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih rotası belirlendi
        ABONE OL

        Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in, askerleriyle Trabzon'u fethederken kullandığı güzergah, uzman akademisyenlerce belirlendi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse'nin yürütücülüğündeki "MÖ 401-400 yılında Onbinler'in ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretle belirlenmesi" projesi, AB destekli COST Aksiyonu Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı-SEADDA kapsamında, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkısıyla hazırlanarak TÜBİTAK'a sunuldu.

        TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilen projede, 2 bin 400 yıl önce Pers Prensi Kyros'un iktidarı ele geçirmek için ağabeyi 2'nci Artakserkes ile yaptığı Kunaksa Savaşı'nda yardıma çağırdığı 10 bin paralı askerin kullandığı güzergah ile 1461 yılında Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kara ordusunu yürüttüğü güzergahı tespit etmek isteyen bilim insanları çalıştı.

        Bu kapsamda Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt'taki savaş ile fetih rotaları, KTÜ, Trabzon Üniversitesi, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinden akademisyenlerin yer aldığı ekibin çalışmasıyla 2 yılda tamamlandı.

        Söz konusu çalışmayla belirlenen rotalar dijital olarak haritalandırıldı, bulunan envanter de harita üzerinde modellendirildi.

        - "8 kişilik ekiple bölgeyi, literatürü, izleri, sahayı taradık, haritalandırdık"

        Projenin yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Köse, AA muhabirine, özellikle Doğu Anadolu'dan Trabzon Limanı'na ulaşan antik yolları çok uzun süredir araştırdıklarını söyledi.

        Köse, bölgeyle alakalı iki önemli olay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılı Ağustos ayında Trabzon'un fethi için kullandığı güzergah. Bu güzergahın Bayburt'tan yukarı kısmı ile Trabzon'a kadar olan kuzey kısmı bilinmiyor. Onbinler'in günümüzden yaklaşık 2 bin 400 yıl önce, milattan önce 400 yılında, 401 yılında Kunaksa'dan başlayan yürüyüşlerinde Hart'tan itibaren takip ettikleri güzergah literatürü var. Fatih Sultan Mehmet'in yoluyla alakalı literatür de var. Fakat saha çalışmalarıyla desteklenmiş, tam geçiş rotalarını belirleyen bilgiler mevcut değil."

        Güzergahın önemine işaret eden Köse, "Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle alakalı menzilname de günümüze ulaşmış değil. Dolayısıyla da teyit de edemiyoruz. 2018 yılından itibaren projelendirerek çalışmak için girişimde bulunduk." dedi.

        Köse, sahada bazı zorluklarla karşılaştıklarını da anlatarak, "Biz literatürle coğrafyayı örtüştürmeye çalıştık. Yüzde 100 doğrulukta değil belki. Yüzde 90 doğrulukta bir güzergah. Gerek Fatih Sultan Mehmet'in geçişiyle alakalı gerekse Onbinler'in geçişiyle alakalı olası bir güzergah oluşturduk." dedi.

        Doç. Dr. Osman Emir de projede en önemli kıstaslarının, Osmanlı döneminde aktif olarak kullanılan yol güzergahları olduğunu belirtti.

        Karadeniz'de yol güzergahlarının çok fazla değişime uğramadığına işaret eden Doç. Dr. Emir, "Bu yüzden de biz önce eski güzergahlar üzerinden bir araştırma yapmaya çalıştık. Bunu yaparken de bu yol güzergahı üzerindeki tarihi yapılar, arkeolojik malzemeleri göz önünde bulundurduk." diye konuştu.

        - "Çok önemli bir turizm potansiyeli olduğunu gördük"

        Bu sayede yol güzergahının ne kadar eski olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Emir, "Zira yaptığımız çalışmalarda bu rotalar üzerinde çok önemli kaleler, gözetleme kuleleri, hanlar gibi değerli arkeolojik materyaller bulduk." dedi.

        Emir, projede bölgedeki antik yol güzergahlarının rotalarını da tespit ettiklerine değinerek, şunları kaydetti:

        "Üzerindeki kültür envanterlerini kayıt altına aldık. Bu bize iki önemli veri kazandırır. Bir yol güzergahlarının tespiti tarih açısından önemini ortaya koyar. İki bunun çok önemli bir turizm potansiyeli olduğunu gördük. Çünkü bu yol rotalarının hem tarihi bir önemi var hem de bu rotalar üzerinde görülmesi gereken birçok kültür envanterleri var. Bunlar içinde kaleler, gözetleme kuleleri, hanlar, köprüler. Dolayısıyla bu çalışmanın ikinci ayağında bu yol güzergahlarının turizme kazandırılması olduğunu düşünüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        "RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kaz...
        "RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kaz...
        Trabzon'da Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi Zirvesi için protokol...
        Trabzon'da Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi Zirvesi için protokol...
        Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gitti
        Trabzonspor kafilesi Konya'ya gitti
        Trabzonspor kafilesi Konya'ya gitti
        Trabzonspor'da sakatlık yaşayan 5 oyuncu, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı
        Trabzonspor'da sakatlık yaşayan 5 oyuncu, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı