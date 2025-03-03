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        MÜSİAD Trabzon, iftar programı düzenledi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon şubesi, kentteki dernek üyeleriyle iftar organizasyonunda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:52
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        MÜSİAD Trabzon, iftar programı düzenledi
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon şubesi, kentteki dernek üyeleriyle iftar organizasyonunda bir araya geldi.

        Ortahisar ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Tuluk, MÜSİAD İl Başkanı Mesut İskenderoğlu, protokol ve dernek üyeleri katıldı.

        Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.

        Burada konuşan Yıldırım, ramazanın çok kıymetli bir zaman olduğunu ifade ederek, bu tür iftar programlarının dostluk, arkadaşlık, hoşgörü ve yardımlaşmayı artıran günler olduğunu belirtti.

        Yıldırım, MÜSİAD'ın aynı zamanda milli üretime katkı sağladığını vurgulayarak, "Bugün dünyanın içinde bulunduğu durumu gördüğünüzde, gücü olan aynı zamanda hakkını muhafaza edebiliyor. Bizim gücümüz hiçbir zaman hakkın önüne geçmiyor. Haklılığı savunan, haklıyı savunabilmek için güçlü olmak mecburiyetindeyiz ve bugünün dünyasında güçlü olmak üretimden geçiyor." dedi.

        Yerel yönetimler olarak, üreticilere destek olmaları gerektiğinin de altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Yeter ki üretim yapılsın, yeter ki istihdam sağlansın ve bu sayede ihracat yapılarak para kazanılsın. Küreselleşmiş dünya başka kimseye muhtaç olmadan yaşamak belki mümkün değil, mutlaka paylaşacaksınız ama bunu ne kadar çok azaltırsak ne kadar kendi yağımızda kavrulabilirsek işte o zaman çok daha güçlü olabilmek için elimizdeki bütün imkanları kullanmışız demektir."

        Tuluk ise Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayarak sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, son 20 yılda atılan adımların artık sonuç vermeye başladığını söyledi.

        Ülkenin birçok alanda atılımlar yaptığını ifade eden Tuluk, "Savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme ülkemiz devasa hamleler yapıyor. Yetişmiş insan gücü, meslek üretim kapasitesi ve lojistik kapasitesiyle Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesindedir. Sabırlı ve kararlı olursak bu tarihi hamlelerin her birini yaşayacağız ve adım adım Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

        Dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini savunan Tuluk, şöyle devam etti:

        "Yeni bir düzen arayışının olduğu günümüzde, Türkiye düzen kurucu ülke olarak temayül ediyor. Elbette bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine, bölgesel güçlere rağmen bu adımları atmak büyük ve yetişmiş kadrolara, sağlam bir ekonomi ve güçlü bir siyasi iktidar olarak mümkün. Bizler MÜSİAD olarak, ülkemizi bu hedeflere ulaşmasında, ticari ve ekonomik kapasitesini artırmada katkıda bulunuyoruz."

        İftar programı Ahmet Metin Genç ve Mesut İskenderoğlu'nun konuşmalarının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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