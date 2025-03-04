Doğal afet riskine karşı 'mikrobölgeleme' önerisi

TRABZON'un üzerine kurulu bulunduğu doğu-batı doğrultulu sırttaki toprak yapısında yılda 0,6 milimetrelik bir yükselme tespit edildiği, aşırı yağışlar sonucu toprak bloklarda kaymalar olduğu belirtildi. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bölgede 'mikrobölgeleme' çalışması yapılarak şehir planlamasını ve doğal afetlerin önlenmesinin planlanması lazım. AFAD, mikrobölgeleme çalışması öneriyor. Bu geç kalmış bir çalışmadır" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğine bağlı ani, lokal ve şiddetli yağışlar, bölgede doğal afetleri de tetikliyor. Bölgede özellikle heyelan, taşkın ve sel gibi doğal afetler görülürken, son olarak Trabzon'un üzerine kurulu bulunduğu doğu-batı doğrultulu sırttaki toprak yapısında 0,6 milimetrelik bir yükselme tespit edilip, aşırı yağışlar sonucu toprak bloklarında kaymalar olduğu gözlemlendi.

'MTA, BURALARI HEYELAN BÖLGESİ OLARAK HARİTALADI'

Bölgede yeni heyelan ve deprem risklerine karşı uyarılarda bulunan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Trabzon'un bulunduğu şehir alanı, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir sırttır. Bu sırt faylar üzerinde yılda 0,6 milimetre yükseliyor. Bu sırtın kuzeye bakan yamaçları, faylı bloklarla bölünmüştür. Bu bloklar, kuzey-doğu, kuzey-batı ve doğu-batı doğrultulu faylarla parçalanmıştır. Bu blokların boyutu birkaç kilometredir ancak blokların içinde daha küçük bloklar da vardır. Bu bloklu yapıları, 2010 yılında 'Trabzon'un Doğal Afet Potansiyeli' adı altında hava, uydu ve jeofizik verilerine göre haritaladım. 6 tane büyük blokun faylarla sınırlandırılmış olduğunu gördüm. Bunlar; batıda Yıldızlı bloku, doğuda Akyazı bloku, Beşirli, bloku, Bostancı bloku, Erdoğdu bloku ve Boztepe bloku şeklinde kilometreler boyutunda bloklar var. Bir taraftan sürekli yükselen bir sırt, diğer taraftan baklava dilimi gibi bölünmüş bloklar var. Aşırı yağışlar nedeniyle bu bloklar kayma eğilimine giriyor, ara sıra olan depremler nedeniyle de bloklar sarsılıyor ve harekete geçiyor. 1970'li yıllarda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü buraları heyelan bölgesi olarak haritaladı" diye konuştu.

'BİRİNCİ ESAS, ZEMİN ETÜTLERİ ÇALIŞMASIDIR'