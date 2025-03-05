Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı

Trabzon'da, narkotikle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 462 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise bir şüpheliye ait kargo paketinde 50,28 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve ekipler amirliğince Ortahisar ilçesinde 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.