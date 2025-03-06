Trabzon'da aranan 4 şüpheli yakalandı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan O.K, U.T, Y.E.İ. ve İ.Ç'yi yakaladı.
Gözaltındaki 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
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