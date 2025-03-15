Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son buldu

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk sınavında galip gelerek deplasman fobisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son buldu
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk sınavında galip gelerek deplasman fobisine son verdi.

        Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana oynadığı 12 dış saha maçının ardından yine aynı rakibi karşısında kazandı.

        Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşısında İstanbul'da yine galip gelerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyet hasretine yine aynı sahada son vermeyi başardı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk çıktığı maçta galibiyetle başlamış oldu.

        - 13 maçta 8 puan elde etti

        Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

        Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu, RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

        - 3 çalıştırıcı ile deplasmanda galip gelememişti

        Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.

        Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

        Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

        Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.

        Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
        Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
        Trabzon'da eve sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Trabzon'da eve sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Trabzon'da lise öğrencileri şehitlerin mezar taşlarındaki yazıları yeniledi
        Trabzon'da lise öğrencileri şehitlerin mezar taşlarındaki yazıları yeniledi
        Samanlıktaki yangın eve sıçradı, 2 kişi dumandan etkilendi
        Samanlıktaki yangın eve sıçradı, 2 kişi dumandan etkilendi