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        Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:08
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        Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

        Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

        Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.

        - Maç başına 1,19 gol yedi

        Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı.

        Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.

        - Gol yemediği 11 karşılaşma

        Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

        - 11 maçta 25 puan aldı

        Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

        Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

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