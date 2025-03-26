Çaykara Kaymakamı Sapmaz, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İlçede bir restoranda düzenlenen programda, Kaymakam Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, muhtarlarla mahallelerinde devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Keleş, kaymakamlık, belediye ve ilçedeki tüm kurumlarda büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, kurum amirleri ve 32 mahallenin muhtarı katıldı.