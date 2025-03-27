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        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Yalancı" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:46
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        Trabzon'da kültür sanat
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Yalancı" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

        Carlo Goldoni'nin yazdığı, Tarık Levendoğlu'nun çevirisini yaptığı ve Levent Suner'in yönettiği "Yalancı" adlı oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 20.30'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde oynanacak.

        Ahmet Uzuner, Hazar Altıntaş, Ensar Kaplan, Bedirhan Arpacı, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Mahir Elvan, Volkan Satır, Ercan Kılıçarslan ve Selin Karayağız rol aldığı oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzikleri Emin Serdar Kurutçu, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait.

        Müzikal komedi türündeki 2 perdelik oyun bu akşam ve hafta içi 20.30'da, hafta sonları ise 15.00 ile 20.30'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

        TDT, ikinci oyun olarak ise "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

        Lewis Carroll'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan çevirdiği ve Tim Kane'nin oyunlaştırdığı oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp yapıyor.

        Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Özge Şenol, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Yusuf Yalçın'ın yaptığı oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Sıla Ömeroğlu, Cem Çanakoğlu, Bedirhan Arpacı, Selin Karayağız ve Göknur Paslı rol alıyor.

        Alice'in maceralarının anlatıldığı oyun, 6 Nisan Pazar 13.00'te Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

        - Etkinlikler

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında yarın 20.30'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Sertaç Abi ile Kardeşlik Buluşması" adlı etkinlik gerçekleştirilecek.

        Program kapsamında, 29 Mart Cumartesi 21.00'de İpekyolu Fuar Alanı'nda "Hacivat ve Karagöz" etkinliği yapılacak.

        Hat eserlerinin yer aldığı "Baş Tacı Dünya Mirası" sergisi ise 31 Mart'a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açık kalacak.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde de "Notre Dame'in Kamburu" adlı oyun, 3 Nisan Perşembe 20.00'de seyircisiyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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