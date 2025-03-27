Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Yalancı" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Carlo Goldoni'nin yazdığı, Tarık Levendoğlu'nun çevirisini yaptığı ve Levent Suner'in yönettiği "Yalancı" adlı oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 20.30'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde oynanacak.

Ahmet Uzuner, Hazar Altıntaş, Ensar Kaplan, Bedirhan Arpacı, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Mahir Elvan, Volkan Satır, Ercan Kılıçarslan ve Selin Karayağız rol aldığı oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzikleri Emin Serdar Kurutçu, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait.

Müzikal komedi türündeki 2 perdelik oyun bu akşam ve hafta içi 20.30'da, hafta sonları ise 15.00 ile 20.30'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

TDT, ikinci oyun olarak ise "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

Lewis Carroll'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan çevirdiği ve Tim Kane'nin oyunlaştırdığı oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp yapıyor.