Trabzon'da Sümela Manastırı çevresindeki seyyar tezgahlar kaldırıldı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı çevresinde seyyar satış yapanlara ait tezgahlar kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındere Vadisi'ndeki manastırın çevresinde görüntü kirliliği oluşturan seyyar tezgahların kaldırmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, manastır çevresinde bulunan 10 tezgahı kaldırdı.

Açıklamada, turizm destinasyonlarının çevresinin görüntü açısından büyük önem arz ettiği belirtilerek "Sümela Manastırı, şehrimizin eşsiz yapılarından biri. Çevresinde, vatandaşlarımızı ve turistleri rahatsız eden yapılara izin verilmeyecek. Denetimlerimiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.