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        UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-Inter maçının ardından

        UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Ekrem Terzi, "İnadımızla, heyecanımızla beraber Salzburg'u da yeneceğimizi düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:52 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:52
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        UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor-Inter maçının ardından
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        UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Ekrem Terzi, "İnadımızla, heyecanımızla beraber Salzburg'u da yeneceğimizi düşünüyorum." dedi.

        Maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, oyuna girdiği zaman gol atacağına inandığını belirterek, "Maça girdim, 'Ben yapabilirim' dedim kendi kendime. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürdüm çektim, vurdum ve gol oldu." diye konuştu.

        Galibiyet golünü taraftarlara armağan eden genç futbolcu, "İlk defa böyle bir taraftar karşısında oynuyoruz. Ben de oyuna ilk girdiğimde çok heyecanlandım. Heyecan geçince taraftarımızın o ıslıkları çok etkileyiciydi gerçekten." ifadelerini kullandı.

        Emre Terzi, şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bayern Münih-Inter karşılaşmasında Alman takımının gelmesini istemiyordum açıkçası. Çünkü Almanlar disiplinliler, ne yapacakları belli olmaz ama İtalyanlar artık bizi iyi tanırlar. İnşallah önümüzdeki maçları da alacağız. Finale çıkmak, kupayı kazanmak istiyoruz. Salzburg farklı bir ülkenin takımı ama bizim için fark etmez biz Trabzonspor'uz çünkü. Trabzonspor her zaman en iddialı takımlardan biri olmuştur. İnadımızla, heyecanımızla beraber Salzburg'u da yeneceğimizi düşünüyorum."

        - Kaleci Erol Can Çolak: "Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

        Kaleci Erol Can Çolak da kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

        Kaleciler Onuralp ve Ahmet'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erol Can, en yakın zamanda sahalara dönmeleri temennisinde bulundu.

        Genç kaleci, maçtaki atmosferin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde İsviçre'de iki maçımız var, inşallah o kupayı Trabzon'a getireceğiz. Taraftarlarımızın bizi orada da destekleyeceğine inanıyorum." dedi.

        Oyuna sonradan dahil olan Esat Alkurt ise stadyuma gelen taraftarlara teşekkür ederek, "İnanın nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Yakın zamanda kaybettiğimiz Volkan Konak'a galibiyeti armağan ediyorum. Çok mutluyum. Biz Trabzonspor'uz, daha iyilerine layığız. Şampiyonada birinci olacağımıza inanıyorum. Hayal edip başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok çalışıyoruz, ekstra performanslar çok iyi. Hafta içi yaptıklarımızı sahaya yansıttık." diye konuştu.

        Bordo-mavili takımın defans oyuncusu Emir Taha İnce de organizasyonda seyirci rekoru kırdıklarını hatırlatarak, "40 bin taraftarla rekora geçtik. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kazandığımız maç, Volkan Konak'a ve tüm taraftarlarımıza armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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