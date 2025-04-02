Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı uzatma bölümünde attığı golle 3-2 mağlup edere yarı finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında hiç beklemedikleri anlar yaşayarak çok yorulduklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle turu atladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hiç beklemediğimiz anlar yaşadık ve çok yorulduk. Fiziksel, çok yoğun bir maç oldu. Top bizdeyken olumlu şeyler beklediğimin üzerinde olabilir gayet iyi denemelerimiz oldu ama top rakipteyken takım savunması ile ilgili daha iyi olmamız lazım." dedi.

Sipay Bodrum FK'nın yeni teknik adamıyla beraber çıkış yakaladığını ve ciddi geçiş takımı olduğunu kaydeden Tekke, şöyle devam etti:

"Rakibin pozisyonu var denilmez ama yaptığımız hatalardan dolayı 2 gol yedik. Daha fazla denemeliyiz daha cesur oynamalıyız. Maçın benim açımdan olumsuz tarafı, ön alan baskısının lokasyon dediğimiz konumlanmasında birkaç oyuncunun hata yapmasından dolayı bekleme durumu ve karşılama durumuna geçtik, bu benim istediğimiz bir şey değildi. Ancak neticede oyuncularımın özellikle giren çıkan tüm genç, tecrübeli hepsinin belki de buna ihtiyacı vardı. Çok zor durumda arkadaşı, takımı için koşma, taraftarı, camia için koşma, mücadele etme, oyunun son bölümünü de bu şekilde tamamladık. Bu benim için çok olumlu. Bazen çok şey söylersiniz, içerde birlikteliği sağlayamayabilirsiniz ama bazı anlar yaşarsınız ki, bu anlar benim için bizim için değerliydi."

Tekke, yorulduklarını belirterek, "Şimdi hemen bunu bir tarafa bırakıp önümüzde yine çok zor bir maç var. Her maçımızın zor olacağını söylemiştim zaten. Çok zor bir maç var, dinleneceğiz ve hafta sonu Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." diye konuştu. Maçta hakem yönetimine ilişkin bir soruya da Tekke, "Canlı yayında da söyledim. Oyuncularıma söylediğim şey var hakemlerle ilgili. Hakemlerle ilgili teknik hayatımın başında söyleyeceğim şeyler var, dedim. Kısa ve öz. Ben iyi kokular almadım açıkçası. Kenardan iyi kokular almadım. Bu kadar." dedi. Maç içinde oyuncu değişikliklerinde oyuncuların beklentilere cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya Fatih Tekke şu şekilde yanıt verdi: "Eksik kaldığımız, rakibin eksik kaldığı, yorulduğumuz anlar, değişikler, hafta sonu maç var... Bütün hepsini düşündüğünüzde ben de hayatımda herhalde böyle bir maç bir daha oynamam. Değişiklikler, hiç hayatlarında belki de o mevkilerde oynamamış oyuncular, oralara çekmeler, hepsi de çok ciddi cevap verdiler bence. Oyunun son bölümünde futbolla ilgili konuşacağım şeyleri az önce ifade ettim. Oyunun son bölümünde artık mücadele ve duyguyla oynadık. Yani 9 kişiyle sistemi ben henüz bilmiyorum. Dolayısıyla öyle bir şey planlamamıştım açıkçası. Belki de bundan sonra planlamam gerekiyor yani. 9 kişiye kadar bir formasyon planlamam gerekiyor Trabzonspor açısından."