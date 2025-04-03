Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yenilgisiz başladı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrar sağlayamayan Trabzonspor'da göreve gelen 4. çalıştırıcı olan Fatih Tekke, yenilgisiz başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yenilgisiz başladı
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrar sağlayamayan Trabzonspor'da göreve gelen 4. çalıştırıcı olan Fatih Tekke, yenilgisiz başlangıç yaptı.

        Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

        Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.

        Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki ikinci maçında Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk puanını kaybetti.

        Trabzonspor, Tekke ile ilk 2 maçında 4 puan alarak 2 puan ortalaması elde etti.

        - Kupada yarı finale yükseldi

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi elemeyi başardı.

        Bordo-mavililer, normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatma bölümlerinde attığı golle 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

        Trabzonspor, böylelikle Fatih Tekke yönetiminde ilk 3 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgisiz başlangıç yaptı.

        Karadeniz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

        - Tekke, Doğan döneminde en iyi başlangıcı yapan iki isimden biri

        Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde ligde iki maçta en iyi başlangıcı Abdullah Avcı ile birlikte yapan isim oldu.

        Bordo-mavililer, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı ile ilk 2 maçta 4 puan elde ederken Orhan Ak ile 3 puan, Şenol Güneş ile 2 puan, İhsan Derelioğlu ile 1 puan aldı, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile puan çıkaramadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Kupa'da 'Yola devam' dedi, yerel gazeteler manşetleri süsledi
        Trabzonspor Kupa'da 'Yola devam' dedi, yerel gazeteler manşetleri süsledi
        Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde
        Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde
        Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
        Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
        Trabzonspor uzatmalarda turladı
        Trabzonspor uzatmalarda turladı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da konuştu: