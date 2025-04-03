Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yenilgisiz başladı
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrar sağlayamayan Trabzonspor'da göreve gelen 4. çalıştırıcı olan Fatih Tekke, yenilgisiz başlangıç yaptı.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrar sağlayamayan Trabzonspor'da göreve gelen 4. çalıştırıcı olan Fatih Tekke, yenilgisiz başlangıç yaptı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi.
Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.
Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki ikinci maçında Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk puanını kaybetti.
Trabzonspor, Tekke ile ilk 2 maçında 4 puan alarak 2 puan ortalaması elde etti.
- Kupada yarı finale yükseldi
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi elemeyi başardı.
Bordo-mavililer, normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatma bölümlerinde attığı golle 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Trabzonspor, böylelikle Fatih Tekke yönetiminde ilk 3 resmi maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgisiz başlangıç yaptı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
- Tekke, Doğan döneminde en iyi başlangıcı yapan iki isimden biri
Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde ligde iki maçta en iyi başlangıcı Abdullah Avcı ile birlikte yapan isim oldu.
Bordo-mavililer, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı ile ilk 2 maçta 4 puan elde ederken Orhan Ak ile 3 puan, Şenol Güneş ile 2 puan, İhsan Derelioğlu ile 1 puan aldı, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile puan çıkaramadı.
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