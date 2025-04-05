Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor'un kadrosunda sakatlıkları bulunan genç kaleciler Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım ile Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Muhammed Cham yer almıyor. Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakame ise sakatlığının düzelmesinin ardından kadroya dahil edildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.