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        KTÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Bölüm, Program ve Meslek Tanıtımı, Akademik Danışmanlık, Kariyer Geliştirme ve Sosyal İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:39
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        KTÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Bölüm, Program ve Meslek Tanıtımı, Akademik Danışmanlık, Kariyer Geliştirme ve Sosyal İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol ile KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu katıldı.

        Protokol kapsamında KTÜ'nün fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı bölüm ve programlarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere tanıtılması hedefleniyor.

        Protokolde aynı zamanda KTÜ'nün araştırma-geliştirme altyapısının eğitim camiasına aktarılması, öğrencilere yönelik mesleki tanıtım ve kariyer danışmanlığı sağlanması, üniversite mensupları ve iş dünyasından rol modellerle öğrencilerin buluşturulması gibi önemli başlıklar yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çuvalcı da KTÜ bilincinin ilkokulundan itibaren çocuklarda oluşturulması ve geliştirilmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalandığımız iş birliği protokolü önemli başlıkları içermekle birlikte iki kurum arasında da çok yönlü proje ortaklıkları geliştirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Uygun da protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin öğrencilere büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

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