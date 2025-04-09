Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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