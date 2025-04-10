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        Yapay zeka araçlarını dijital kitap oluşturarak öğrendiler

        ENES SANSAR - Trabzon'da bir ortaokulda yapay zeka ve teknoloji araçlarını öğrenmek amacıyla eğitim alan 12 öğrenci, yazı ve görselleriyle hayal dünyalarını yansıttıkları dijital bir kitap oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:17
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        Yapay zeka araçlarını dijital kitap oluşturarak öğrendiler
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        ENES SANSAR - Trabzon'da bir ortaokulda yapay zeka ve teknoloji araçlarını öğrenmek amacıyla eğitim alan 12 öğrenci, yazı ve görselleriyle hayal dünyalarını yansıttıkları dijital bir kitap oluşturdu.

        Ortahisar ilçesindeki Ata Ortaokulu'nda teknolojik gelişmeleri öğrencilere aktarabilmek amacıyla bir süre önce "Okudukça Yaz Düşledikçe Çiz" isimli teknoloji atölyesi kuruldu.

        Türkçe öğretmeni Tuğba Yakıcı ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Nuriye Erdoğan'ın "Dilimizin Zenginlikleri ve Suya Yazanlar Projesi" kapsamında farklı sınıflardan seçtiği öğrencilerin yeteneklerine göre teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

        Yakıcı ve Erdoğan, okul bünyesindeki teknoloji atölyesinde bir araya geldikleri 12 öğrenciye 6 ay süreyle yüz yüze ve online eğitimlerle "Dall-E" ve "ChatGPT" gibi yapay zeka araçları ile grafik tasarım araçlarını kullanmayı öğretti.

        Öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından içinde şiir, hikaye ve masalların yer aldığı, görsellerinde ise yapay zeka araçlarını kullanarak hayal dünyalarını yansıtan dijital bir kitap tasarladı.

        Erdoğan, AA muhabirine, dijital kitapta öğrencilerin kendilerini en özgün şekilde ifade etmelerini sağladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin doğru iş bölümü ve eğlenceli eğitimle çok daha başarılı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Başlangıçta Türk ve dünya edebiyatından iyi örneklerle onları tanıştırdık. Zaman içerisinde denemeler yazmalarını, ilgi duydukları şiir, öykü ve masal türlerinde çalışmalar yapmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, öğrencilerin daha sonra yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Verdiğimiz eğitimlerle beraber çocuklar, yapay zeka destekli 'Web2' araçlarını kullanmayı öğrendiler. Eğitimlerin akabinde kendi oluşturdukları ve yazdıkları eserleri resmetmeye, onlara dijital ortamda hayat vermeye başladılar ve bir tasarım sürecine girdik. Atölye ile aynı adı taşıyan hem görsel tasarımların hem yazılı içeriklerin kendilerine ait olduğu bir ürün ortaya çıkardılar, eser yazdılar. Sevgili çocuklarımızla gurur duyuyoruz."

        - "İstiyoruz ki teknolojiyi nitelikli hale getirelim"

        Hedeflerinin çocukları yeteneklerini keşfedecekleri öğrenme ortamlarına kavuşturabilmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Günümüz teknolojilerinde hayatımızda yok sayamayacağımız dijital tüketim alanlarının oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklar eğlence, iletişim, ödev hazırlığı gibi süreçlerde teknolojiyle hep baş başalar zaten. İstiyoruz ki teknolojiyi nitelikli hale getirelim." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkçe öğretmeni Yakıcı ise teknolojik gelişmeleri öğrencilere aşılamak istediklerini ifade ederek, "Çevrimiçi ve yüz yüze toplantılarımız oldu. Bazen iç mekan, bazen dış mekan gezilerimiz oldu. Burada yaptıkları gözlemleri, incelemeleri kendi hayal dünyalarıyla birleştirerek yazılarını ortaya çıkardılar. Bu yazıları yazarken çocuklarımıza yazma kuralları ve en doğru kelimeleri nasıl seçebilecekleri açısından yönlendirmelerde bulunduk, rehberlik yaptık." ifadelerini kullandı.

        Çalışmada yer alan 7. sınıf öğrencisi Elifnaz Özer de kendisi ve diğer arkadaşlarının şiir, masal ve hikaye gibi ilgi duydukları alana yönlendiklerini söyledi.

        Öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli içerikler oluşturduklarını anlatan Özer, şöyle devam etti:

        "İlk önce öğretmenlerimizin bize verdiği konularla beraber herkesin kendi yatkın olduğu alana göre şiirler masallar veya hikayeler yazıyoruz. Bunlar tabi ki de ilk yaptığımızda mükemmel bir şekilde oluşmuyor. Öğretmenlerimizin rehberliğiyle düzenleyerek tam hale getiriyoruz. Bitmiş hikayelerimizde grafik tasarım uygulaması aracılığıyla yapay zekada hikayenin görsellerini oluşturuyoruz. Bu görselleri hazırlarken hikayelerin içeriğine dikkat ederek doğru sözcüklerle cümleler kurarak yapay zeka ile tasarım yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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