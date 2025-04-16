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        Trabzon'da Muay Thai müsabakaları düzenlenecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Muay Thai profesyonel müsabakaları ile gala gecesi etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:46
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        Trabzon'da Muay Thai müsabakaları düzenlenecek
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Muay Thai profesyonel müsabakaları ile gala gecesi etkinliği düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalara sporseverler davet edildi.

        Açıklamada, Türkiye, Azerbaycan, Filistin ve İran'dan 14 profesyonel sporcunun arenaya çıkacağı organizasyonda uluslararası düzeydeki sporcuların yeteneklerini sergileyecekleri kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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