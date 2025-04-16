Trabzon'da Muay Thai müsabakaları düzenlenecek
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Muay Thai profesyonel müsabakaları ile gala gecesi etkinliği düzenlenecek.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Muay Thai profesyonel müsabakaları ile gala gecesi etkinliği düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalara sporseverler davet edildi.
Açıklamada, Türkiye, Azerbaycan, Filistin ve İran'dan 14 profesyonel sporcunun arenaya çıkacağı organizasyonda uluslararası düzeydeki sporcuların yeteneklerini sergileyecekleri kaydedildi.
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