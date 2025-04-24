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        Of'ta Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri çerçevesinde bocce turnuvası organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:34
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        Of'ta Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde, Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri çerçevesinde bocce turnuvası organize edildi.

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu bahçesinde, sınıflar arasında düzenlenen bocce turnuvasını İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Mehmet Soylu izledi.

        Turnuvada, 7/B sınıfı takımı birinci, 8/C takımı ikinci, 5/D takımı ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kabahasanoğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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