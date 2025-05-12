Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma ilişkin açıklama:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Balıkçı Barınağı onarımı kapsamında bitişik alanda çalışma sahası olarak kullanılan kısımla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında Karadeniz’de oluşan fırtınaların birçok deniz yapısına zarar verdiği ifade edildi.

Dalgaların şehrin önemli noktalarından Faroz Balıkçı Barınağının ana mendireğini hasarlı hale getirdiğine işaret edilerek, "Deniz dalgalarının beklenenden şiddetli oluştuğu birkaç olayda, barınak içinde kullanım alanları ve balıkçı kayıkları tehlike altında kalmıştır. Bu itibarla Faroz Balıkçı Barınağının ana mendireğinin onarımı ve güçlendirilmesi zorunlu olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, barınak ana mendireğinin onarımını 2025 yılı yatırım programına alarak çalışma başlattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: