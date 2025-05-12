Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma ilişkin açıklama:

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Balıkçı Barınağı onarımı kapsamında bitişik alanda çalışma sahası olarak kullanılan kısımla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Balıkçı Barınağı onarımı kapsamında bitişik alanda çalışma sahası olarak kullanılan kısımla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında Karadeniz’de oluşan fırtınaların birçok deniz yapısına zarar verdiği ifade edildi.

        Dalgaların şehrin önemli noktalarından Faroz Balıkçı Barınağının ana mendireğini hasarlı hale getirdiğine işaret edilerek, "Deniz dalgalarının beklenenden şiddetli oluştuğu birkaç olayda, barınak içinde kullanım alanları ve balıkçı kayıkları tehlike altında kalmıştır. Bu itibarla Faroz Balıkçı Barınağının ana mendireğinin onarımı ve güçlendirilmesi zorunlu olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, barınak ana mendireğinin onarımını 2025 yılı yatırım programına alarak çalışma başlattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Çalışma, Büyükşehir Belediyemizin bilgisi dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Şehir hassasiyetlerini her zaman önceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Abdulkadir Uraloğlu'na bu vesileyle teşekkür ederiz. İlgili kurumdan aldığımız bilgide barınağın şehir içerisinde kalması sebebi ile her biri yaklaşık 20 tonluk 6000'den fazla beton bloğun barınak dışında bir yerden alınıp getirilmesinin trafiği olumsuz etkileyeceği, bunun için beton blokların barınağın yanında bulunan uygun alanda üretilip, barınağın ana mendireğine taşınmasının ihale kapsamında ön görüldüğü belirtilmiştir."

        Söz konusu alanın büyükşehir belediyesince hazırlanan Uzunkum Yaşam Alanı projesindeki plaj alanı içerisinde yer aldığına işaret edilerek, "Kasıtlı olduğunu düşündüğümüz bilgi kirliliği ve algı faaliyetlerine vatandaşlarımızın fırsat vermemesini, kurumlarımızın açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesini rica ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınland...
        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınland...
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti
        Trabzonspor'dan Türkiye Kupası final maçının hakem atamasına tepki
        Trabzonspor'dan Türkiye Kupası final maçının hakem atamasına tepki
        Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına te...
        Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına te...
        Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
        Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
        Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çeşitli programlarl...
        Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çeşitli programlarl...