Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon basını, Ziraat Türkiye Kupası final maçı için Gaziantep'e gitti

        Trabzon'da görev yapan basın mensupları, yarın Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Gaziantep'e gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon basını, Ziraat Türkiye Kupası final maçı için Gaziantep'e gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da görev yapan basın mensupları, yarın Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Gaziantep'e gitti.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi organizasyonunda, Ganita Sosyal Tesisleri'nde kahvaltıda bir araya gelen 30 gazeteci, daha sonra otobüsle final müsakabasının oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

        TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor neredeyse Trabzon spor basınının da orada olduğunu belirterek, "Kupa finali koridorlarında sayısal olarak fazla, güçlü bir Trabzon medyasının olması önemli. Umarım her şey şehrimiz için güzel olur." dedi.

        Kılıç, seyahat için katkı sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, kentteki yoğunluk nedeniyle konaklama sorununu çözen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak
        Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak
        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzon'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:
        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Trabzonspor'da kupa mesaisi devam etti
        Trabzonspor'da kupa mesaisi devam etti