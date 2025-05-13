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        Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde taraftarlar için etkinlik düzenleyecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maç öncesinde bordo-mavili taraftarlara yönelik etkinlik organize edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:56
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        Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde taraftarlar için etkinlik düzenleyecek
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maç öncesinde bordo-mavili taraftarlara yönelik etkinlik organize edecek.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadyumu'nda doğu tribünü arkasında kurulacak etkinlik alanında gün boyunca çeşitli aktivitelerin bordo-mavili taraftarlarla buluşturulacağı belirtilerek, "Etkinlik kapsamında TS Club tırı alanda yer alacak ve burada taraftarlarımıza ücretsiz atkı dağıtılacaktır. Ayrıca stadyumda takımımıza ayrılan tribünlerdeki koltuklara da bayraklarımız yerleştirilecektir. Tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmak için 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'na bekliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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