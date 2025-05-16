Trabzon Teknoloji Festivali başladı

Trabzon Teknoloji Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Teknoloji Festivali'nin (TTFEST25) açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Botanik Park'ta düzenlenen TTFEST25’in açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl ikincisinin organize edildiğini söyledi.

Hökelekli, öğrencilerin Karadeniz'in dalgası kadar enerjik, yaylaları kadar özgür, insanı kadar yaratıcı potansiyelinin olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli teknoloji ile buluşturduğumuzda ortaya ilham verici projeler, umut veren girişimler ve geleceğe yön veren fikirler çıkıyor." dedi.

Festivalin sadece teknoloji sergisi olmadığını ifade eden Hökelekli, şunları kaydetti:

"Bir vizyonun, bir hayalin ve bir değişimin adıdır. Burada yapay zekadan, robotik sistemlere, sürdürülebilir enerjiden, tarım ekolojilerine kadar pek çok alanda yaratıcı fikirler hayat buluyor. Trabzon, tarih boyunca, ticaretin, kültürün ve değişimin merkezi oldu. Bugün ise bu rolünü teknolojiyle sürdürüyor. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel sektörlerimiz el ele vererek bu değişimin öncüsü oluyor."