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        Trabzon Teknoloji Festivali başladı

        Trabzon Teknoloji Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Teknoloji Festivali'nin (TTFEST25) açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:21
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        Trabzon Teknoloji Festivali başladı
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        Trabzon Teknoloji Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Teknoloji Festivali'nin (TTFEST25) açılışı gerçekleştirildi.

        Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Botanik Park'ta düzenlenen TTFEST25’in açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl ikincisinin organize edildiğini söyledi.

        Hökelekli, öğrencilerin Karadeniz'in dalgası kadar enerjik, yaylaları kadar özgür, insanı kadar yaratıcı potansiyelinin olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli teknoloji ile buluşturduğumuzda ortaya ilham verici projeler, umut veren girişimler ve geleceğe yön veren fikirler çıkıyor." dedi.

        Festivalin sadece teknoloji sergisi olmadığını ifade eden Hökelekli, şunları kaydetti:

        "Bir vizyonun, bir hayalin ve bir değişimin adıdır. Burada yapay zekadan, robotik sistemlere, sürdürülebilir enerjiden, tarım ekolojilerine kadar pek çok alanda yaratıcı fikirler hayat buluyor. Trabzon, tarih boyunca, ticaretin, kültürün ve değişimin merkezi oldu. Bugün ise bu rolünü teknolojiyle sürdürüyor. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel sektörlerimiz el ele vererek bu değişimin öncüsü oluyor."

        AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen ise festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Sürmen, gençlerin gözlerine baktığında geleceğin mühendislerini ve mimarlarını gördüğünü belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Tuba Bilgin de festivalin kentin marka ve vizyon projesi olacağını dile getirerek, TTFEST'i geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Bilgin, Türkiye'de ilk kez "Hayatta Kal" kategorisinin düzenlendiğini belirterek, katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da bir konuşma yaptığı festivalin açılışı, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle yapıldı.

        Bu yıl "Tekno Hayat" mottosuyla hazırlanan festivalde 22 Mayıs'a kadar farklı kategorilerde yarışlar düzenlenecek.

        İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerden 480 öğrenci ve 158 ekibin yer alacağı yarışlarda dereceye girenlere toplamda 1 milyon lira ödül verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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