Trabzon'un yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Trabzon'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Türk mutfak kültürünü tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya duyurmak açısından Türk Mutfağı Haftası'nın önemine işaret etti.

Trabzon'un doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginliği ve gastronomi mirasıyla da dikkati çektiğini dile getiren Hökelekli, şöyle devam etti:

"Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin kesişme noktası olan bu şehir, hem Karadeniz'in dalgalarıyla hem de yaylalarının serin rüzgarlarıyla beslenmiş özgün bir mutfağa sahiptir. Trabzon mutfağı, hamsili pilavdan kuymağa, karahalana çorbasından laz böreğine, fındıktan mısır ekmeğine kadar uzanan, hem damaklara hem gönüllere hitap eden eşsiz lezzetlerle doludur. Bu lezzetlerin arkasında sadece tarifler değil, emeğe, doğaya ve sürdürülebilirliğe duyulan derin bir saygı vardır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise Türk Mutfağı Haftası'nın sadece yemekleri değil, yöre insanının yaşam biçimini, geleneklerini ve coğrafya ile kurulan bağını da temsil ettiğini söyledi.

Türk mutfağının kültürel zenginliğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bir milletin kimliği kültürüyle yaşar, kültürü ise mutfağında hayat bulur. Bugün burada Trabzon mutfağımızın beş önemli yemeğini ön plana çıkarmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Projesi'yle birlikte bu yıl da Türk mutfağının sürdürülebilir, sağlıklı ve yerel değerlere sahip yönünü tüm dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz."

Erdoğan, hafta boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerle, hem yerel hem de ulusal düzeyde Trabzon mutfağının tanıtımını yapacaklarını sözlerine ekledi.