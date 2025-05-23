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        Trabzon'da hayırsever iş insanlarının desteğiyle yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yaptırılan Yavuz Sultan Selim Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:13
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        Trabzon'da hayırsever iş insanlarının desteğiyle yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı
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        Trabzon'un Hayrat ilçesinde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yaptırılan Yavuz Sultan Selim Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Aziz Yıldırım, Hayrat Merkez Camisi yerleşkesinde hizmet verecek kursun açılışında, Kur'an kursunda çocukların dini değerlerle erken yaşta tanışacağını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise çocukları erken yaşta din ve medeniyetle tanıştırmanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Kur'an kursumuzda yavrularımız sadece Allah'ın kelamını öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda o kelamın manasını kavrayarak hayatlarına yön verecekler." dedi

        Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş ve Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu'nun konuşmasının ardından, kursun açılışı gerçekleştirildi.

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