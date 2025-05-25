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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı

        Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Ntcham, Ait Bennasser, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Dimata

        Gol: Dk. 27 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Mendy (Trabzonspor) Dk. 45 Dimata (Reeder Samsunspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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