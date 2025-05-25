Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Ntcham, Ait Bennasser, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Dimata
Gol: Dk. 27 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Mendy (Trabzonspor) Dk. 45 Dimata (Reeder Samsunspor)
TRABZON
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