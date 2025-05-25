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        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, çılgınca bir maç oynadıklarını ve mutlu oldukları bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:23
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        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, çılgınca bir maç oynadıklarını ve mutlu oldukları bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine, "Çok çılgınca bir maç oldu açıkçası." ifadesiyle başlayarak, "Mutlu olduğumuz bir sonuç oldu. Başlangıçta aslında takım olarak çok iyi de bir performans göstermiştik. Daha önce de söylemiştim Trabzonspor kesinlikle çok iyi bir takım. Bireysel anlamda çok kaliteli oyunculara sahip. Açıkçası defans yapmakta bayağı bir zorlandık. Sonrasında geçiş oyunundan bulmuş olduğumuz bir gol oldu." diye konuştu.

        İkinci yarıda ise peş peşe iki kolay ve birbirine benzer goller yediklerini vurgulayan Reis, şöyle devam etti:

        "Tabii bu golleri yedikten sonra güçlü bir mantalite göstermek çok çok önemlidir. Takım olarak da zaten bunu sezon boyunca yaptığımızı düşünüyorum ki ben de bunu sezon boyunca belirtmiştim. Mantalitenizin her zaman güçlü olması gerekiyor ki bugün biz de onu gerçekleştirdik. Takımım hiçbir zaman inancını kaybetmedi ve bu göstermiş olduğumuz performansla da 1 puan aldık. Sonuçtan ötürü de mutluyuz. Almış olduğumuz bu 1 puan sebebiyle de bu sonuç sebebiyle de 4’üncülüğü garantiledik. Ancak biz 3’üncü olmak istiyoruz."

        Reis, takım olarak ligde inanılmaz bir performans gösterdiklerini kaydederek, "Kimsenin beklemeyeceği bir performans gösterdik. Bu sebepten dolayı da takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü çok ama çok mutluyum. Gelecek hafta evimizde oynamamız gereken bir final karşılaşması var. Bu karşılaşmayı oynadıktan sonra göreceğiz üçüncü mü yoksa dördüncü mü bitireceğiz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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