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        Trabzon'da balık çeşitleri tezgahları süslüyor

        Trabzon'da tezgahlarda mezgit ve istavritin kilogramı 100 ve 150 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:40
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        Trabzon'da balık çeşitleri tezgahları süslüyor
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        Trabzon'da tezgahlarda mezgit ve istavritin kilogramı 100 ve 150 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 350-400, barbun 300, çipura 400, istavrit ve mezgit 100-150, alabalık ile somon 150-300 liradan satılıyor.

        Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, sezonun kapanmasının ardından balıkçı kayıklarının denize açılmaya devam ettiğini söyledi.

        Denizlerden daha kaliteli balıkların çıktığını dile getiren Pınar, " Bu sezon balıkları beklenen fiyatlardan daha ucuza satıyoruz." dedi.

        Pınar, tezgahtaki balıkları ve fiyatlarını sıralayarak, "Vatandaşlar genelde istavrit ve mezgit çeşitlerine yöneliyor, kalabalık aileler de somonu tercih ediyor. Levrek ve çupra satışları düştü." diye konuştu.

        Balıkçı Turgay Memiş de şu anda daha çok çeşit olduğunu belirterek, istavrit ve mezgitin kaliteli geldiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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