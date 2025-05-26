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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:54
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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. idaresindeki 61 PE 377 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen pikap, önünde seyir halinde olan 06 DUF 281 plakalı tıra çarptı.

        Kazada, pikap sürücüsünün yanı sıra aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada kullanılamaz hale gelen pikap ile iki tır, çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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