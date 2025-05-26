GÜNCELLEME- Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaykara ilçesinde turistik gezi amacıyla ailesiyle birlikte bölgede bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğun Haldizen Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan toplam 86 personel katılmaktadır. Ekipler çocuğun bulunması için tüm imkanlarını seferber etmiş olup, çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.