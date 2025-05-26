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        GÜNCELLEME- Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:12
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        GÜNCELLEME- Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaykara ilçesinde turistik gezi amacıyla ailesiyle birlikte bölgede bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğun Haldizen Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, Sağlık Müdürlüğü ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan toplam 86 personel katılmaktadır. Ekipler çocuğun bulunması için tüm imkanlarını seferber etmiş olup, çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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