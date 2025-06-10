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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten meclis toplantısında sele ilişkin değerlendirme:

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentte 3 Haziran'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin, "Olay esnasından itibaren 568 talep Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi üzerinden bize intikal etti ve onları karşıladık. Selde 121 iş yeri, 10 konut ve 20 araç zarar gördü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:54
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten meclis toplantısında sele ilişkin değerlendirme:
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentte 3 Haziran'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin, "Olay esnasından itibaren 568 talep Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi üzerinden bize intikal etti ve onları karşıladık. Selde 121 iş yeri, 10 konut ve 20 araç zarar gördü." dedi.

        Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Meclis Salonu'nda düzenlenen ayın ilk toplantısında, Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'yle ilgili Ankara'da Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile bir araya geldiklerini belirtti.

        Uygulama projesi ve sondajların Meydan bölgesinde tamamlandığını ifade eden Genç, "Herhangi bir sıkıntımız yok. Yıldızlı bölgemizde arazinin teknik örtüşümüyle beraber bir sıkıntımız vardı, onun toplantısını gerçekleştirdik. İki alternatif ürettik. Oradaki sıkıntımızı da inşallah aşacağız." diye konuştu.

        Ağustos itibarıyla uygulama projesini bitireceklerini anlatan Genç, sürecin hedefledikleri gibi ilerlediğinin altını çizdi.

        Genç, kentte 3 Haziran'da şiddetli yağış sonrası sel ve su baskınları yaşandığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu konuda Valimiz nezdinde, Büyükşehir Belediyemiz, AFAD'ımız, itfaiyemiz, diğer belediyelerimiz ağırlıklı olarak Ortahisar'ımızda, Akçaabat'ımızda, kısmen de Maçka'mızda olmak üzere hep beraber işe vaziyet ettik. İşin sorumlu yetkililerine, yöneticilerine, değerli başkanlarımıza ve bütün mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrimize bir kez daha geçmiş olsun. Büyükşehir Belediyemiz 165 araç ve 548 personelle 24 saat esasına göre çalıştı. Komşu illerden destek için gelen bütün ekiplere ve oradaki yöneticilerimize, başkanlarımıza da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Olay esnasından itibaren 568 talep Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) üzerinden bize intikal etti ve onları karşıladık. Selde 121 iş yeri, 10 konut ve 20 araç zarar gördü."

        Esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Gerek ana caddeler, ara sokaklar ve gerekse esnafımızın mekan temizliği konusunda büyük bir gayret gösterdik. Her şeyi yapsanız bile risk olabiliyor. Gereken tedbirleri alacağız. Bunların hepsinin telafisi oluyor, geri geliyor, geri gelmeyen can. Çukurca'da sele kapılan kıymetli Hüseyin Aydın ağabeyimizi de ebediyete uğurladık, Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Allah, bu tür afetlerden inşallah hem şehrimizi hem ülkemizi korusun."

        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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