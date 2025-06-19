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        Trabzon'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde alt geçitte tabancayla vurulan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:06
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        Trabzon'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde alt geçitte tabancayla vurulan kişi öldü.

        İlçenin Fenerler Mahallesi'ndeki alt geçitte S.S, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerine teslim olan zanlı A.Ç, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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