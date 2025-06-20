Trabzon ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de öğrenciler karnelerini aldı.

Trabzon'da 605 okulda 138 bin 774 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesindeki Soğuksu İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törende, il genelinde öğrencilerin karne sevinci yaşadığını söyledi.

Eğitimin önemine değinen Yıldırım, konuşmasının ardından öğrencilere karne verdi.

- Rize

Rize'de ise 56 bin 180 öğrenci karne aldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Denizciler İlkokulu'ndaki karne törenine katıldı.

Baydaş ve beraberindekiler, veli ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karneleri dağıttı.

- Artvin

Artvin'de ise 156 okulda 23 bin 401 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Turan Ergün, Vakıfbank İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere tatil sürecinde yeni yerler görmelerini, sevdikleriyle zaman geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve velilerin katıldığı tören, öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla sona erdi. - Ordu Ordu'nun Altınordu ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Vargeloğlu, 572 okulda 11 bin 185 öğretmenin, 128 bin 570 öğrenciye bugün karnelerini vereceğini söyledi. Eğitim öğretim yılının başarılı geçtiğini belirten Vargeloğlu, öğrenci, öğretmen ve velilere emekleri için teşekkür etti. - Bayburt Bayburt'ta 14 bin 103 öğrenci, karne alarak yaz tatiline başladı. Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve diğer ilgililer katıldı.