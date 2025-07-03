Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışları'nın tanıtımı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle düzenlenecek Gran Fono Trabzon Bisiklet Yarışı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kentteki bir restoranda yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yarış hakkında bilgi verdi.

Genç, yarışın her yıl tekrarlanmasını ve şehrin marka değerine katkı sunmasını hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'un hem tarihi hem de sportif kimliğine dikkati çeken Başkan Genç, şöyle konuştu:

"Trabzon, tarihi, kültürü ve sanatıyla öne çıkan özel bir şehir olmanın yanı sıra sporda da Türkiye'nin öncü kentlerinden biridir. Futbol bu şehirde bir yaşam biçimi ama olimpik sporların her branşında uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahibiz. 2007 Avrupa Yaz Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları, 2016'daki Liselerarası Oyunlar ve geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Paten Futbol Şampiyonası gibi çok önemli etkinliklere imza attık. Şimdi de Gran Fondo ile bu geleneksel yapıya yeni bir halka ekliyoruz. İlk kez Trabzon’da düzenlenecek olan bu yarışın her yıl tekrarlanmasını ve şehrimizin marka değerine katkı sunmasını hedefliyoruz."