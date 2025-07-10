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        Akademisyenlerin meyve çayı konsantresi projesine TÜBİTAK'tan destek

        ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Gümüşhane Üniversitesinden bir grup akademisyen, aronya ve karayemişi toz haline getirerek çay konsantresi hazırladıkları projeyi geliştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:17
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        Akademisyenlerin meyve çayı konsantresi projesine TÜBİTAK'tan destek
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        ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Gümüşhane Üniversitesinden bir grup akademisyen, aronya ve karayemişi toz haline getirerek çay konsantresi hazırladıkları projeyi geliştirmeyi hedefliyor.

        KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Tolga Okan yürütücülüğündeki proje için Gümüşhane Üniversitesi ve KTÜ'den 5 akademisyen bir araya geldi.

        Kafeteryalarda organik olmayan ürünlerin sıklıkla tüketilmesinin önüne geçme fikrinden yola çıkan akademisyenler, bölgede önemli miktarda yetişen aronya ile karayemişten toz halinde sıcak suya atılıp karıştırılan demlenme gerektirmeyen çay (instant çay) üretmeye karar verdi.

        Literatür taramasıyla araştırmalara başlayan akademisyenler, Türkiye'de meyvelerden organik çay üretimiyle ilgili çok fazla çalışma yapılmadığını tespit etti.

        Meyveyi laboratuvar ortamında işledikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek toz haline getiren grubun projesine TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programından destek sağlandı, ayrıca Giresun'da üretim yapan bir çay fabrikası da katkı verdi.

        Laboratuvar aşamasındaki çalışmada başarılı sonuçlar elde edilen konsantre, sadece çay olarak değil, doğal renklendirici ve tatlandırıcı olarak da kullanılabilecek.

        KTÜ Maçka Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal işleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsev Dilber, AA muhabirine, son yıllarda daha da yaygınlaşan kafelerde sağlıklı ve doğal içecekler satılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Dilber, birçok meyveden çay üretilebileceğini belirterek, "Biz bölgede yetişen aronya ve karayemişle başladık. Zengin içeriklere sahip olan bu iki kırmızı meyveyi tercih ettik." dedi.

        Ürünün çeşitli alanlarda kullanılabileceğini vurgulayan Dilber, şunları kaydetti:

        "İlk etapta bu ürünü instant çay olarak kullanmayı düşünüyoruz, sıcak ve soğuk içeceklerde kullanabiliriz. Kullanımı kolay, hazırlanması pratik bir ürün. Onun dışında gıda ürünlerinde renklendirici, tatlandırıcı ve lezzet artırıcı olarak da kullanılabilir. Örnek olarak dondurmaya lezzet vermesi için kullanılabilir."

        - Bitki çaylarına tekrar popülerlik kazandırılması amaçlanıyor

        Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Onur Tolga Okan da TÜBİTAK ve çay firmasından aldıkları desteklerle kurdukları laboratuvarı daha da geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

        Laboratuvarda kullandıkları makinenin firma tarafından temin edildiğini anlatan Okan, "Çalışmalarımızı gerçekleştirebilmek için bu makineler üzerinde şu anda ön denemelerimizi gerçekleştirdik. Ürünü şu an laboratuvar ölçeğinde üretiyoruz, ileride sanayi ölçeğinde seri üretime geçireceğiz." diye konuştu.

        Gençlerin çaydan çok kahve tüketmeyi tercih ettiğini belirten Okan, bir amaçlarının da bitki çaylarına tekrar popülerlik kazandırmak olduğunu ifade etti.

        Okan, projenin 18 ay süreceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizim için doğallık ön planda, herhangi bir kimyasal kullanmaksızın doğallıkla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Tamamıyla doğal olacak ve karbon ayak izine de çok yüksek oranda etki etmeyecek, hatta hiç etki etmeyecek. Tamamen kimyasallardan arındırılmış, hiçbir kimyasal katkı maddesi konulmayan, aynı zamanda sektörde de ön plana çıkan ürün üretme niyetindeyiz."

        Doğu Karadeniz Bölgesi'ne özgü diğer bitkileri de işleyerek instant çay haline getirmeyi planladıklarını aktaran Okan, bu şekilde ürünlerin ticari hacminin artırılacağına ve daha karlı şekilde piyasaya sunulacağına dikkati çekti.

        Projede, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Baltacı, KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme, Gıda Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Ulusoy ve KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fulya Ay da yer alıyor.

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