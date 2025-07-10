Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i renklerine bağladı

Kariyerinde daha önce Chorale de Roanne Basket, SC Prometey Kamianske, JSF Nanterre ve BCM Gravelines formaları giyen oyun kurucu, Türkiye'de ise Büyükçekmece ve TOFAŞ'ta oynadı.

Geçen sezon TOFAŞ'ta gösterdiği performansla ligde normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Reed, forma giydiği 30 müsabakada 21,1 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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