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        Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i renklerine bağladı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:41
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        Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i renklerine bağladı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i transfer etti.

        Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Marcquise Reed" paylaşımıyla 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

        Geçen sezon TOFAŞ'ta gösterdiği performansla ligde normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Reed, forma giydiği 30 müsabakada 21,1 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

        Kariyerinde daha önce Chorale de Roanne Basket, SC Prometey Kamianske, JSF Nanterre ve BCM Gravelines formaları giyen oyun kurucu, Türkiye'de ise Büyükçekmece ve TOFAŞ'ta oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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