Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto'dan taraftarlara mesaj

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, taraftarlarını karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Felipe Augusto'nun Trabzon Havalimanı'ndaki karşılanma görüntülerine yer verildi.

Bordo-mavili takımda çok iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.