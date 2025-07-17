Of ilçe jandarma komutanı göreve başladı
Of İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk görevine başladı.
Of İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk görevine başladı.
Çelenk, yaptığı açıktlamada, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden Trabzon'un Of ilçesine geldiğini söyledi.
Göreve başladığını dile getiren Çelenk, "Devletimizin emrinde halkımızın asayiş ve güvenliği noktasında çalışma azim ve gayreti içinde olacağız." dedi.
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