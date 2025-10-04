Trabzon'da kırdığı merdivenin altında kalan kişi öldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde kırdığı merdivenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde kırdığı merdivenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Elmalı Mahallesi'ndeki evinin beton merdivenini kırmaya çalışan Yunus Mutlu, merdivenin çökmesi sonucu molozların altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.