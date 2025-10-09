Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yeşilay Of Temsilciliği Planlama ve İstişare Toplantısı düzenlendi

        Yeşilay Of Temsilciliği Planlama ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Of Temsilciliği Planlama ve İstişare Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Of Temsilciliği Planlama ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Canan Çolak Seymen, Yeşilay Of Temsilciliği yetkilileri ile okullardaki Yeşilay temsilcisi öğretmenler katıldı.

        Kabahasanoğlu, bağımlılığın her geçen gün yaygınlaştığı dünyada Yeşilay'ın çalışmalarını çok önemsediklerini vurguladı.

        Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu'ndan, Rize'deki Isırlık Yolu'na ilişkin açıklama:
        Bakan Uraloğlu'ndan, Rize'deki Isırlık Yolu'na ilişkin açıklama:
        Trabzon'da, Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi görüşüldü
        Trabzon'da, Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi görüşüldü
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri fidan dikti
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri fidan dikti
        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonda oyunlarıyla daha geniş kitlelere ulaş...
        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonda oyunlarıyla daha geniş kitlelere ulaş...
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele
        Trabzonspor'da altyapı vurgusu
        Trabzonspor'da altyapı vurgusu