Trabzon'da ilkokul öğrencileri fidan dikti

Uygun ve Yılmaz, öğrencilere içinde fidan tohumu olan kalem hediye etti.

Öğrencilerle fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemine dikkati çekti.

