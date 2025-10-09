Habertürk
Habertürk
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri fidan dikti

        Trabzon'da ilkokul öğrencileri fidan dikti

        Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.10.2025 - 12:08 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:19
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri fidan dikti
        Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki Hami Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler 250 fidanı toprakla buluşturdu.

        Öğrencilerle fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemine dikkati çekti.

        Uygun ve Yılmaz, öğrencilere içinde fidan tohumu olan kalem hediye etti.

