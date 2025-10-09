Trabzon'da, Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi görüşüldü

Trabzon'da, Karadeniz'de mavi ekonomide teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma için yatırım ve işbirliği temasıyla "BlueTech-Black Sea Demo Days" toplantısı düzenlendi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, kentteki bir otelde yapılan düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Karadeniz'in mavi geleceğini yenilikçi çözümlerle ve yeni teknolojilerle birbirine bağlanan ekosistemi görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Akpınar, program ile kıyılardaki limanlardan laboratuvarlara, tersanelerden su ürünleri işletmelerine, üniversitelerden hızlandırıcılara kadar uzanan uzun bir değer zincirini bir araya getirdiklerini belirtti.

DOKA olarak yaklaşık iki yıldır sonuç odaklı üç program üzerinden bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç odaklı programlar ajanslarımızın üç yıllık orta vadeli programı niteliğinde. Mavi Ekonomi Programı kapsamında şimdiye kadar 3 tane Avrupa Birliği projesi uyguladık. Bu da bunlardan bir tanesi. Avrupa Birliği projemiz genel müdürlüğümüzün, başkanlığımızın katkısıyla geçti. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni bir Avrupa Birliği projesi olarak mavi ekonomiye odaklanmaya devam edeceğiz."

Akpınar, Karadeniz havzasının girişimci yeteneği ve zengin doğal sermayeyi aynı coğrafyada buluşturduğuna değinerek, "Lojistikten su ürünlerine, deniz ve yat turizminden gemi tekne teknolojilerine, sensör ve veri analitiğinden yeşil liman çözümlerine kadar geniş bir alanda büyük bir potansiyel barındırmaktadır." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de dünyada ulaşım ve ticaretin yaklaşık yüzde 85'inin denizlerden sağlandığını vurguladı.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en fazla su ürünleri üretimi yapan ikinci ülkesi olduğuna değinen Çelebi, "Bu konuda Trabzon da Türkiye'nin en önemli lokomotifi. Bölgesel olarak Artvin'den Zonguldak'a kadar düşünürsek şu anda özellikle somonun Türkiye'deki üretiminin yüzde 90'dan fazlasını Karadeniz'de üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Somon üretiminde dünyadaki lider ülke Norveç'in temsilcileri ile bir araya geleceklerini kaydeden Çelebi, kullandıkları teknolojiden faydalanmak istediklerini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ve OctoAqua İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Gündoğdu'nun da konuşma yaptığı program, "Karadeniz'de Mavi Ekonomide Teknolojik Dönüşüm" paneli ile devam etti.