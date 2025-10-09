Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 9 ilçede 18 personelle ilaçlama yapıldığı vurgulanan açıklamada, yapı ve bahçe ilaçlamalarını sürdüren ekiplerin aynı zamanda vatandaşları da bilinçlendirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, bu ay itibarıyla kışlak mücadeleye başlandığını ifade etti.

Sağır, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının belli bir seviyenin altına inmesiyle kahverengi kokarcaların yapılarda saklandığı döneme girdik. Bu yapılarda mücadelemizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da yapılarına gelen bu zararlıları toplayarak imha etmeleri büyük önem arz etmektedir."

Samuray arısı salınmasının da belli ölçüde yapıldığına işaret eden Sağır, şu değerlendirmede bulundu: