Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele
Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.
Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda 9 ilçede 18 personelle ilaçlama yapıldığı vurgulanan açıklamada, yapı ve bahçe ilaçlamalarını sürdüren ekiplerin aynı zamanda vatandaşları da bilinçlendirdikleri kaydedildi.
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, bu ay itibarıyla kışlak mücadeleye başlandığını ifade etti.
Sağır, şunları kaydetti:
"Hava sıcaklığının belli bir seviyenin altına inmesiyle kahverengi kokarcaların yapılarda saklandığı döneme girdik. Bu yapılarda mücadelemizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da yapılarına gelen bu zararlıları toplayarak imha etmeleri büyük önem arz etmektedir."
Samuray arısı salınmasının da belli ölçüde yapıldığına işaret eden Sağır, şu değerlendirmede bulundu:
"Bunun yanında yine mayıs döneminde yapılardan bahçelere doğru kokarca böceği yönelmeye başlar. Bahçelerin de mayıs-haziran-temmuz dönemlerinde belli aralıklarla ilaçlanması gerekmektedir. Bu mücadeleyi bir seferberlik anlayışıyla yerine getirirsek, popülasyonu belli ölçüde kontrol altına almamız mümkün olacaktır."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.