        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonda oyunlarıyla daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün bu yıl belirlediği "Hadi Artık Birlikte Gülelim" mottosuyla yola çıkan Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), sezon boyunca daha çok izleyiciyle bir araya gelmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:05
        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün bu yıl belirlediği "Hadi Artık Birlikte Gülelim" mottosuyla yola çıkan Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), sezon boyunca daha çok izleyiciyle bir araya gelmeyi hedefliyor.

        Sezona 1 Ekim'de İzmir Devlet Tiyatrosunun "Kaçaklar" adlı komedi oyunuyla giriş yapan TDT, bu yıl tüm oyunlarını kapalı gişe oynamayı istiyor.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, AA muhabirine, geçen yıl 72 bin 112 seyirciye ulaştıklarını söyledi.

        2024-2025 sezonunda 10 oyun sergilediklerini belirten Uzuner, "Bunlardan 7'si büyük, 3'ü ise çocuk oyunuydu. Bu yıl da bu oyunlara ek 5 farklı oyun çalışmayı düşünüyoruz." dedi.

        Uzuner, bu oyunlardan bazılarının prova aşamasında olduğu bilgisini paylaşarak, "Bu 5 oyundan da 4'ü büyük oyun, bir tanesi de çocuk oyunu olacak. Geçen sezon sergilediğimiz oyunların birçoğu hem kendi sahnemizde hem de turne bölgelerimizde bu yıl da oynamaya devam edecek." diye konuştu.

        Geçen yılın mottosunun "Duy Beni" olduğunu hatırlatan Uzuner, "Bu yıl da Genel Müdürlüğümüz 'Hadi Artık Birlikte Gülelim' sloganıyla yola çıktı ve sezonumuzu komedi oyunlarıyla açtık." ifadesini kullandı.

        - "Seyirci sayımızı gitgide artırmanın peşindeyiz"

        Ahmet Uzuner, Devlet Tiyatrolarının tüm sahnelerine 1 Ekim'de komedi oyunuyla başlandığına işaret ederek, TDT'nin de sezona İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Kaçaklar" adlı oyunuyla "merhaba" dediğini aktardı.

        Bu hafta TDT yapımı "İstanbul'un Son Beyzadeleri" adlı müzikli komedi oyununu sahneleyeceklerini anlatan Uzuner, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Trabzon Devlet Tiyatrosunun kemik seyircisi var. Bu seyircinin üstünü şehrimize yeni gelen üniversite öğrencileri tamamlar. Bu yıl da yine çok heyecanla ve merakla oyunlarımızı bekleyen seyircilerimizle sezonumuzu açtık. İzmir Devlet Tiyatrosu ilk kez Trabzon'da sezonu açtı ve bu çok ilgi çekti. Bir komedi oyunuydu ve seyircimizden tam not aldı. Trabzon'da 5 temsil yaptı ve kapalı gişe oynadık."

        Uzuner, seyirci sayısını gitgide artırmanın peşinde olduklarına işaret ederek, "Seyirci sayısı olarak geçen sezon bir önceki sezonun üstüne çıkmıştık. 72 bin barajını aştık ve bu yıl da bunun üstüne çıkmayı düşünüyoruz." dedi.

        Sezonda festival ve atölye çalışması gibi etkinliklerin de yapılacağını bildiren Uzuner, "Bu yıl 'Hadi Artık Birlikte Gülelim' sloganıyla yola çıktık. Seyircilerimize bu yıl 'Gelin beraber olalım ve birlikte gülelim.' diyoruz. Herkesi oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

